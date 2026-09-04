Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা
ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে পারিবারিক কলহের জেরে মনোয়ারা বেগম (৬০) নামের এক নারীকে কুপিয়ে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন তাঁর স্বামী মফিজুল হক (৭৫)।

আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের রসিকনগর-বাবুপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এএনএম ওয়াসিম ফিরোজ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনোয়ারা বেগম ও মফিজুল হকের মধ্যে কলহ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বিকেলে কথা–কাটাকাটির একপর্যায়ে মফিজুল হক ধারালো হাসুয়া দিয়ে মনোয়ারা বেগমকে কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে তিনি ঘরের ফ্যান ঝোলানোর হুকের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এ ঘটনার কিছু সময় পর বাড়ি ফিরে মফিজুল হকের পুত্রবধূ শাপলা বেগম ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ অবস্থায় দেখতে পান। তখন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঘরে মনোয়ারা বেগমকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি আশপাশের লোকজনকে জানালে তাঁরা এসে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁরা মনোয়ারা বেগমকে মৃত অবস্থায় এবং মফিজুল হককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এএনএম ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের জেরে মফিজুল হক প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে নিজে ফ্যানের হুকের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

ওয়াসিম ফিরোজ আরও বলেন, ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জশিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)হত্যারাজশাহী বিভাগআত্মহত্যা
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