পদ্মায় নৌকাডুবিতে ১০ জনকে উদ্ধার বিএসএফের, ১ জন সাঁতরে দেশে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় পদ্মা নদীতে ঝোড়ো বাতাসের কারণে একটি নৌকা ডুবে গেছে। এ ঘটনায় নৌকায় থাকা ১০ জনকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। একজন সাঁতরে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন।
আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চরবাগডাঙা ইউনিয়নের বাখের আলী ঘাট থেকে একটি ছোট নৌকা নারায়ণপুর ইউনিয়নের জোহুরপুর বেলপাড়া এলাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। মাঝপদ্মায় পৌঁছালে ঝোড়ো বাতাসের কবলে পড়ে নৌকাটি ডুবে যায়।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মোমিন শরীফের ভাষ্য, নৌকাটিতে ১১ জন যাত্রী ছিলেন। নৌকাডুবির পর তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে বিএসএফ উদ্ধার করে ভারতের একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওয়াসিম নামে একজন সাঁতরে দেশে ফিরে বর্তমানে বাখের আলী বিজিবি ক্যাম্পে রয়েছেন।
৫৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বাখের আলী থেকে একটি নৌকা ডুবে ১১ জন নিখোঁজের খবর পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে ভারতের বিএসএফ উদ্ধার করেছে। তাঁদের দেশে ফেরাতে রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।’
নারায়ণপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোমিন শরীফ বলেন, ‘বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বাখের আলী থেকে নৌকায় করে ১১ জন বেলপাড়ার বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। মাঝনদীতে ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে নৌকাটি ডুবে যায়। পরে ১০ জনকে বিএসএফ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আর ওয়াসিম নামে একজন সাঁতরে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে।’
আলীনগর ঘাটের ইজারাদার আবুল কালাম দাবি করেন, নৌকাডুবির ঘটনায় ১১ জনই জীবিত উদ্ধার হয়েছেন। এ ঘটনায় বর্তমানে কেউ নিখোঁজ নেই।
অন্যদিকে নারায়ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজির হোসেন বলেন, এক আত্মীয়ের সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারাগারে সাক্ষাৎ শেষে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাঁরা বাখের আলী ঘাট থেকে নৌকায় করে জোহুরপুর-বেলপাড়া এলাকার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। নৌকাটিতে ১২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে বিএসএফ উদ্ধার করেছে, একজন বিজিবি ক্যাম্পে আছে। অন্য এক বয়স্ক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন।
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