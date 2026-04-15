চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের হাম আইসোলেশন কর্নার। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের হাম আইসোলেশন কর্নারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জানা যায়, রাতে তীব্র শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই শিশুকে নিয়ে আসেন স্বজনেরা। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর হাম আইসোলেশন কর্নারে তাকে ভর্তি করা হয়। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মৃত শিশুর জ্বর, তীব্র শ্বাসকষ্ট ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে দাগের চিহ্নসহ হামের নানা উপসর্গ ছিল বলে জানান চিকিৎসকেরা। ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. মোসফিকুর রহমান বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া হামে আক্রান্ত হওয়ার কথা বলা যাবে না। তবে মৃত শিশুটির হামের বিভিন্ন উপসর্গ ছিল। তিনি আরও বলেন, তীব্র শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে হাসপাতালে আসার পর শিশুটির প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসা শুরু করার কিছু সময় পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। তার পরিবারকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হলেও তারা সেই সক্ষমতায় ছিল না।

হাসপাতালের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ৭০২ জন রোগী। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলা হাসপাতালের হাম আইসোলেশন কর্নারে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৩৯ জন রোগী এবং ছাড়পত্র নিয়েছে পাঁচজন। এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১০৩-এ দাঁড়িয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন এ কে এম শাহাব উদ্দিন জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে সাতজন শিশু মারা গেছে।

