Ajker Patrika
চাঁদপুর

‘গণভোট না মানা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়’

চাঁদপুর প্রতিনিধি
ঢাকা-৫ আসনের এমপি মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন আজ রোববার চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা ও পৌরসভা জামায়াত আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন

ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন বলেছেন, ‘নির্বাচনের আগে আমরা দাবি করেছি—গণভোট আগে হবে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরে হবে। কিন্তু আপনারা (বিএনপি) দুই ভোট একসঙ্গে হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়ে এখন সংসদ নির্বাচনে ভোট মানেন আর গণভোট মানেন না। এটা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।’

আজ রোববার (২২ মার্চ) সকালে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা ও পৌরসভা জামায়াত আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

কামাল হোসাইন ঢাকায় এমপি নির্বাচিত হওয়ায় অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপজেলা ও পৌর জামায়াত, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এবং ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন শাখার পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে ফুলেল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কামাল হোসাইন বলেন, ‘সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই মায়ের যমজ সন্তান। এক সন্তান বৈধ, আরেক সন্তান অবৈধ হয় কীভাবে, জাতি জানতে চায়। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। আপনারা যদি জুলাই সনদ নিয়ে টালবাহানা করেন, তাহলে জনগণ ভালো করেই জানে, কীভাবে দাবি আদায় করতে হয়।’

শাহরাস্তি উপজেলা জামায়াত আমির মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে ও পৌর আমির মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক মাওলানা আবুল হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি জামাল হোসেন, জেলা শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য সহকারী অধ্যাপক মো. শাহ আলম, ইব্রাহিম খলিল, ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী প্রমুখ।

বিষয়:

চাঁদপুরএমপিচট্টগ্রাম বিভাগসংবর্ধনা
