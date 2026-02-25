চাঁদপুরে টেন্ডার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মারামারি, আহত ৫

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ছেঙ্গারচর পৌরসভার হাটবাজার ইজারার টেন্ডার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ছেঙ্গারচর পৌরসভায় হাটবাজারের গরুর বাজার, মাছের বাজার ও পাঁচটি সিএনজি স্ট্যান্ড ইজারার শিডিউল জমা দিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।
পৌর যুবদলের আহ্বায়ক উজ্জ্বল ফরাজীর অনুসারী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি নান্নু প্রধান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন ফরাজী, বিএনপি নেতা আমিনুল হক সরকারসহ অন্যদের শিডিউল জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ছেঙ্গারচর পৌর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ ব্যাপারীর বিরুদ্ধে। এ সময় তাঁদের মধ্যে মারামারিতে পাঁচজন আহত হন। এর মধ্যে রয়েছেন বিএনপি নেতা বদরুজ্জামান (৫৫), সায়েম (২০), সফিউল্লাহসহ (৩৫) আরও দুজন।
ছেঙ্গারচর পৌর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ ব্যাপারী বলেন, ‘শিডিউল জমা দেওয়ার সময় ছিল দুপুর ১টা পর্যন্ত। তারপর কয়েকজন শিডিউল নিয়ে জমা দিতে আসলে আমরা বাধা দিয়েছি। এতে তারা আমাদের সফিউল্লাহকে মারধর করে।’
অপর দিকে উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি নুরুল হক সরকার বলেন, প্রশাসনের কারসাজিতে এক পক্ষের শিডিউল জমা নেওয়া হয়। এই টেন্ডারের বক্স উপজেলা, থানা ও পৌরসভায় দেওয়ার কথা থাকলেও শুধু পৌরসভায় টেন্ডার বক্স রাখা হয়।
নুরুল হক জানান, শিডিউল জমা দিতে যুবদল নেতা আবু সাঈদসহ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা টেন্ডার জমা দিতে বাধা দেন। এ সময় সংঘর্ষে বিএনপি নেতা বদরুজ্জামানের মাথায় রক্তাক্ত জখমসহ কয়েকজনকে আহত করেন তাঁরা।
মতলব উত্তর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) প্রদীপ মণ্ডল বলেন, শিডিউল জমা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌর প্রশাসক মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, ‘এক পক্ষ আরেক পক্ষকে বাধা দেওয়ার বিষয়টি জেনেছি। সেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের ৫ মিনিট আগে তারা এসেছে। এখন শিডিউল জমা দিতে না পারলে তারা আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে।’
আরেক প্রশ্নের জবাবে ইউএনও বলেন, ছেঙ্গারচর পৌরসভায় হাটবাজার ইজারার সাতটি স্থানের বিপরীতে সাতটি শিডিউলই জমা পড়েছে।
