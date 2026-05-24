চাঁদপুরে চাঁদা না দেওয়ায় বাজার ইজারাদারসহ ৬ জনকে কুপিয়ে জখম

চাঁদা না দেওয়ায় চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেস বাজার ইজারাদার আরিফুল ইসলাম মিশু, সফিক গাজীসহ ৬ জনকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে।
রোববার (২৪ মে) বিকেল ৪টার দিকে ওয়্যারলেস মোড়ে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন ওয়্যারলেস বাজারের ইজারাদার আরিফুল ইসলাম মিশু (৩৮), সফিক গাজী (৪৩), সজিব গাজী (২৮), মানিক খান (৩০) ও সামির (২৫)। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় আরিফুল ইসলাম মিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। চাঁদপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহেদ হাসপাতালে এসে ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন।
ইজারাদার সফিক গাজী বলেন, ‘চাঁদপুর পৌরসভার সব নিয়ম মেনে ওয়্যারলেস বাজারের ইজারা নেওয়া হয়। বাজারের পাশের বোরহান গাজী, ফেরদৌস গাজী, এমরান গাজী, রেদওয়ান গাজীসহ কয়েকজন সড়কের জায়গায় অবৈধভাবে দোকান উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলে ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবি করে। পরে ব্যবসায়ীরা আমাদের বিষয়টা অবগত করলে আমি ও মিশু সেখানে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করি। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে দা, ছুরিসহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে।’
হাসপাতালের চিকিৎসক জানে আলম ফয়সাল জানান, আহতদের মধ্যে মিশু নামের ব্যক্তির ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলটি গুরুতর জখম হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়েজ আহমেদ জানান, ঘটনাটি শুনতে পেয়ে ওয়্যারলেস বাজারে পুলিশ পাঠানো হয়। পরে আহতরা চলে আসায় পুলিশ হাসপাতালে যায় ও খোঁজখবর নেয়। তবে অভিযোগ পেলে পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, ‘পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করে নগর পরিষ্কার রাখেন বলেই আমাদের শহর এত সুন্দর। আমরা তাঁদের কাজকে সম্মান করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও তাঁদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক।’৮ মিনিট আগে
ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় পুকুরে ডুবে মো. জুবায়ের ইসলাম (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৪ মে) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের আমরিবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুবায়ের ইসলাম আমরিবুনিয়া গ্রামের প্রবাসী মো. সাইফুল ইসলামের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ম১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক ছাত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েছেন শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাকিফ রহমান। নিজের এমন কর্মকাণ্ড আড়াল করতে অন্য দুই নির্দোষ শিক্ষার্থীর নাম জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা।১৪ মিনিট আগে
নোয়াখালী হাতিয়ায় মেঘনা নদীর পাড়ে ঘুরতে গিয়ে ছিপছিপে পানিতে ২০ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ পেয়েছেন নাজিম উদ্দিন নামে এক কৃষক। আজ রোববার সন্ধ্যায় চরকিং ইউনিয়নর চরবগুলা গ্রামের পাশে এই ঘটনা ঘটে। পড়ে মাছটি স্থানীয় কয়েকজন কিনে ভাগ করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে...১৯ মিনিট আগে