Ajker Patrika
চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপের দাবিতে মানববন্ধন

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
ফরিদগঞ্জে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপের দাবিতে মানববন্ধন
মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরদুঃখিয়া পূর্ব ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামের বেড়ি বাজারে মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

স্থানীয়দের ভাষ্য, মাদকের কালো থাবা থেকে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠা মাদক কারবারিদের দমনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অংশগ্রহণকারীরা মাদকবিরোধী স্লোগান দেন এবং মাদক নির্মূলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের দাবি জানান।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন স্থানীয় সমাজসেবক এমরান হোসেন, ইউপি সদস্য সুমন, সন্তোষপুর মাদ্রাসার সুপার মো. সাইফুল্যাহ এবং স্থানীয় মসজিদের ইমাম ইসমাইল হোসেন।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, ‘যে কোন সমাজের জন্য মাদক ভয়ংকর হুমকি। মাদকাসক্ত ব্যক্তি অপরাধ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড করতে কখনো দ্বিধাবোধ করে না। এতে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে এবং অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে।’

মাদক প্রতিহত করতে গিয়ে উল্টো মামলার আসামি শিক্ষার্থীরা, প্রতিবাদে স্থানীয়দের মানববন্ধনমাদক প্রতিহত করতে গিয়ে উল্টো মামলার আসামি শিক্ষার্থীরা, প্রতিবাদে স্থানীয়দের মানববন্ধন

বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে অলিগলি ও পাড়া-মহল্লায় নারী ও কিশোর মাদকাসক্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করা না গেলে তা সমাজে ভয়াবহ রূপ নেবে।

বক্তাদের অভিযোগ, আগে পুলিশি টহল জোরদার থাকলেও সম্প্রতি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে, যা মাদক কারবারিদের আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। তাঁদের মতে, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেই সমাজে মাদকের বিস্তার ঘটছে।

কর্মসূচি থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ না নিলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন তাঁরা। মাদক নির্মূলে প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা না রাখলে সাধারণ মানুষ নিজেরাই কঠোর কর্মসূচি করতে বাধ্য হবে।

বিষয়:

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