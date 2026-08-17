Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

গ্যাস-সংকটের পর মামলার চাপ, কচুয়ায় অটোরিকশাচালকদের সড়ক অবরোধ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৫৩
গ্যাস-সংকটের পর মামলার চাপ, কচুয়ায় অটোরিকশাচালকদের সড়ক অবরোধ
চাঁদপুরের কচুয়ায় অহেতুক মামলা করার প্রতিবাদে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গ্যাস-সংকটে কমে গেছে আয়। সংসার চলছে না ঠিকমতো। এরই মধ্যে আবার পুলিশের মামলা। ক্ষুব্ধ সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকেরা এবার তাই নেমে এলেন রাস্তায়। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সবিদপুর মোড়ে প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকায় যানজট সৃষ্টি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা।

চালকদের অভিযোগ, তাঁরা কচুয়া থানার আওতাধীন এলাকায় ডিউটি করেন। কিন্তু শাহরাস্তি এলাকায় ডিউটি না করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে পুলিশ। প্রতিটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার বিরুদ্ধে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মামলা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তাঁরা।

মহিউদ্দিন নামের এক চালক বলেন, ‘আমরা কচুয়ায় ডিউটি করি। শাহরাস্তিতে কেন ডিউটি করব? ডিউটি না করলেই মামলা দেওয়া হচ্ছে।’

চালকদের আরও অভিযোগ, গ্যাসের জন্য দীর্ঘ সময় স্টেশনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে গাড়ি চালানোর সময় কমে যাওয়ায় দৈনিক আয়ও কমেছে। এর মধ্যে মামলার চাপ তাঁদের আর্থিক সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

খবর পেয়ে কচুয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চালকদের সঙ্গে কথা বলে। পরে শাহরাস্তি থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিলে চালকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম বলেন, চালকদের অভিযোগ নিয়ে শাহরাস্তি থানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হবে। সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

চাঁদপুরসড়কসিএনজিমামলাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগসংকটগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত