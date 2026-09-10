দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীর গুলিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নিহত

জীবিকার তাগিদে প্রায় পাঁচ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়নের সিপাই কান্দি গ্রামের জামাল হোসেন। সেখানে তিনি একটি ভ্যারাইটি সুপারশপ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সুপারশপেই গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত সাড়ে ১১টায় গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা। এ সময় ঘটনাস্থলেই নিহত হন জামাল হোসেন। দোকানের এক কর্মচারী গুরুতর আহত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জামাল হোসেন নিজে ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি একজন কর্মচারী রেখে দোকানটি পরিচালনা করতেন।
জামাল হোসেনের পরিবারে রয়েছেন বাবা মো. ছিডু মিয়া ব্যাপারী, মা খুকুমণি, স্ত্রী মাজেদা বেগম ও তিন সন্তান। তাঁর বড় ছেলে বায়েজিদের বয়স ৮ বছর, মেয়ে সিনথিয়ার বয়স ৩ বছর এবং ছোট মেয়ে সামিরা আক্তারের বয়স ২ বছর।
ছেলেকে হারিয়ে শোকাহত জামাল হোসেনের বাবা মো. ছিডু মিয়া ব্যাপারী বলেন, ‘ছেলেকে হারিয়ে আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি। ছোট ছোট সন্তানগুলো এখন কাকে বাবা বলে ডাকবে? বাবার আদর, ভালোবাসা ও সান্ত্বনা থেকে তারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হলো।’
মো. ছিডু মিয়া ব্যাপারী সরকারের নিয়ম অনুযায়ী দ্রুত দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছেলের মরদেহ দেশে এনে সিপাই কান্দি গ্রামের বাড়িতে দাফনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। মরদেহ দেশে আনা, দাফন এবং পরিবারের জন্য প্রাপ্য ক্ষতিপূরণসহ আর্থিক সুবিধা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি। সেই সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্ত্রাসীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।
জামাল হোসেনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সিপাই কান্দি গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারি ও কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।
স্থানীয় বাসিন্দারা জামাল হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। মরদেহ দ্রুত দেশে এনে ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।
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