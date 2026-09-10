জুয়ার আসর থেকে বিজিবি সদস্য, যুবদল নেতাসহ আটক ৮

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের টেংগাপাড়া এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে যুবদল নেতা, বিজিবি সদস্য, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ আটজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় একটি ঘর থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জুয়া আইনে মামলা দিয়ে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন পৌর শহরের টেংগাপাড়া এলাকার মৃত দেওয়ান আবু সোলেমানের ছেলে দেওয়ান কামরুল হাসান সায়েম (৪৩), মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মো. জিয়া উদ্দিন (৪০), মৃত রইছ উদ্দিনের ছেলে হারুন অর রশিদ ওরফে তরুণুর রশিদ খান (৪৩), দৌলতপুরের মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী রুবেল (৪৪), উপজেলার পাবই গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে মো. আমীন (৪২), মৃত সিরাজ মিয়ার ছেলে মো. সোহেল রানা (৪৪), ঝিকরওয়ালা গ্রামের সিরাজুল হকের ছেলে মিনামুল (৩৫) ও সহিলদেও গ্রামের কমল মিয়া (৪৩)।
আটক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন সরকারি চাকরিতে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তরুণুর রশিদ ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসে লিডার পদে কর্মরত। সোহেল রানা বিজিবির সদস্য ও জিয়া উদ্দিন নির্বাচন অফিসে কর্মরত।
কমল মিয়া উপজেলার সমাজ-সহিলদেও ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার একটি স্থানে টাকার বিনিময়ে জুয়ার আসর বসানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোহনগঞ্জ থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় জুয়া খেলারত অবস্থায় ওই আটজনকে আটক করা হয়।
ওসি হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুয়া আইনে মামলা দিয়ে আজ সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা–বাহিনীর সদস্য রয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বারহাট্টা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাব্বির হাসান বলেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সরকারি চাকরিরত কেউ আছেন কি না, তা তদন্ত করা হচ্ছে। বিস্তারিত তদন্ত করে এমন যাঁদের পাওয়া যাবে, তাঁদের পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হবে। এটা আইনানুগ প্রক্রিয়ার অংশ।
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