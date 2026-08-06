Ajker Patrika
En
চাঁদপুর

জিলাপিতে হাইড্রোজ, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি: চাঁদপুরে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ০১
জিলাপিতে হাইড্রোজ, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি: চাঁদপুরে ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
চাঁদপুর শহরের পাল বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের পাল বাজারে অভিযান চালিয়ে জিলাপিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের অভিযোগ, মূল্যতালিকা না রাখা, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি এবং খাদ্যপণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকায় তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ঘোষের দোকানকে পাঁচ হাজার, মেসার্স সাঈদ স্টোরকে তিন হাজার ও রাজি শপকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তারা জানান, ঘোষের দোকানে মূল্যতালিকা না থাকা ও জিলাপিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক হাইড্রোজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেসার্স সাঈদ স্টোরে মূল্যতালিকা না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য পাওয়ায় তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ ছাড়া খাদ্যপণ্য বিক্রির দায়ে রাজি শপকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে এসব জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানার অর্থ তিন প্রতিষ্ঠানই তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার অঙ্গীকার করেন প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্টরা।

অভিযানের সময় বাজারের আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়। ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের সচেতন করতে বিতরণ করা হয় জনসচেতনতামূলক লিফলেট। অভিযানে জেলা পুলিশের একটি দল সার্বিক সহযোগিতা করে।

ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও বাজারে অনিয়ম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বিষয়:

চাঁদপুরঅভিযানঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগবাজারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত