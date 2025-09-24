Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁদপুর

পরীক্ষার আগেই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিকমালিককে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যৌথ বাহিনীর অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে রিপোর্ট তৈরিসহ ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে চাঁদপুরে ডায়াগনস্টিকমালিকদের ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার শহরের স্টেডিয়াম রোডে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান। এ সময় তিনি বলেন, স্টেডিয়াম রোড ও আদালতপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে প্যাথলজিতে মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট পাওয়া এবং টেস্টের আগেই বিভিন্ন মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ায় নিউ ইসলামিয়া প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিককে ৫০ হাজার টাকা; ফিজিশিয়ান স্যাম্পল পাওয়ায় ও মেডিকেল পরীক্ষার কিট ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস না থাকায় পিয়ারলেস ডক্টরস পয়েন্টকে ৫ হাজার টাকা; মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট পাওয়ায় জাহাঙ্গীর খানকে ৫ হাজার টাকাসহ মোট ৬০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় এ ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবে বলে অঙ্গীকার করে। এ ছাড়া নিয়মিত মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্য হতে বিরত থাকার জন্য লিফলেট ও পাম্পলেট বিতরণ করা হয়।

যৌথ বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা দেয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

ভোক্তা অধিকারডায়াগনস্টিক সেন্টারজেলার খবর
