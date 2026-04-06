Ajker Patrika
চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার আকরাম হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূকে (২৮) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মো. আকরাম হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে উপজেলার বিরামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মো. আকরাম একই উপজেলার পূর্ব লাড়ুয়া গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে। এর আগে গত বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেলে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে যাওয়ার পথে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন গৃহবধূ।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী গৃহবধূর স্বামী জীবিকার তাগিদে চাঁদপুরে অবস্থান করছেন। ঘটনার দিন বিকেলে তিনি বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে মো. আকরাম হোসেনসহ একটি দল তাঁর মুখ চেপে ধরে সড়কের পাশে একটি সুপারিবাগানে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে। স্থানীয়রা টের পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে অভিযুক্তরা অচেতন অবস্থায় ওই গৃহবধূকে রেখে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরবর্তীকালে ভুক্তভোগী থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে ঘটনাটি মামলা হিসেবে রুজু করা হয়। মামলার প্রধান অভিযুক্ত মো. আকরাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করে সোমবার (৬ এপ্রিল) আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

