চাঁদপুর

খাদে পড়ে বাসে আগুন

চাঁদপুর ও কচুয়া প্রতিনিধি
পুড়ে যাওয়া বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের কচুয়ায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে খাদে পড়ে গেছে আল-আরাফাহ্ নামের একটি বাস। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) ভোরে উপজেলার সাজিরপাড় এলাকায় কচুয়া-সাচার-গৌরীপুর সড়কে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বাসটিতে আগুন ধরে যায়। তবে যাত্রী না থাকায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সেহরির সময় হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে বাইরে বের হয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পান তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশে খবর দেন। তবে দুর্ঘটনার পরপরই বাসের চালক ও হেলপার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দা সজীব হোসেন বলেন, বাসটি যাত্রীবিহীন অবস্থায় ভোরে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। ঈদকে সামনে রেখে যাত্রী আনার প্রস্তুতির সময়ই এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কচুয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, বাসটি প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, খাদে পড়ে যাওয়ার পর তেলের ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি আরও বলেন, চালকের বেপরোয়া গতি কিংবা ঘুমের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে। তদন্ত করা হলে প্রকৃত ঘটনা বলা যাবে।

