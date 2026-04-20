Ajker Patrika
চাঁদপুর

বন্ধুকে দাফনের জন্য খোঁড়া কবরেই মৃত্যু আরেক বন্ধুর

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আবুল হাশেম। ছবি: সংগৃহীত

বন্ধুকে দাফনের জন্য কবর খুঁড়তে গিয়ে সেই কবরের মধ্যেই লুটিয়ে পড়লেন আরেক বন্ধু। বন্ধুর জন্য খোঁড়া কবরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ সোমবার দুপুরে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার কেরোয়া গ্রামে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে।

দীর্ঘদিনের বন্ধু মসজিদের মুয়াজ্জিন বাচ্চু পাটওয়ারীর (৮৫) মৃত্যুতে শোকাহত ছিলেন কাঠমিস্ত্রি আবুল হাশেম (৯০)। তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল বহুদিনের। একসঙ্গে বসে গল্প করতেন, আবার একসঙ্গেই মৃত ব্যক্তিদের দাফনের জন্য কবর খুঁড়তেন তাঁরা। তাঁদের খোঁড়া কবরের সংখ্যা শতাধিক। গতকাল রোববার রাতে একসঙ্গে চা পান করেন তাঁরা। আজ সোমবার ফজরের নামাজও পড়েছিলেন তাঁরা। সকালে বাচ্চু পাটওয়ারীর মৃত্যুর খবর পান আবুল হাশেম। দুপুরে নিজ হাতে বন্ধুর জন্য কবর খুঁড়তে শুরু করেছিলেন আবুল হাশেম। কিন্তু কবর প্রস্তুতের শেষ পর্যায়ে তিনিও সেখানে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে শোকের ছায়া।

আবুল হাশেমের ছেলে জহির হোসেন জানান, সকালে বাচ্চু পাটওয়ারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা কিছুক্ষণ কান্না করেন। এরপর বন্ধুর দাফনের জন্য নিজেই কবর খুঁড়তে যান। জহির হোসেন বলেন, ‘আমার বাবা ও তাঁর বন্ধু এই অঞ্চলের শতাধিক কবর খুঁড়েছেন। কিন্তু বন্ধুর কবর খুঁড়তে গিয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন।’

বাচ্চু পাটওয়ারীর ভাতিজা নাজির আহমেদ হুমায়ুন পাটওয়ারী বলেন, ‘আবুল হাশেম চাচাসহ আমরা বাচ্চু চাচার কবর খুঁড়ছিলাম। শেষ পর্যায়ে হঠাৎ হাশেম কাকা কবরে শুয়ে পড়েন। তাড়াহুড়া করে তাঁকে ওপরে তুলে দেখি তিনি আর নেই।’

স্থানীয় বাসিন্দা রাসেল হোসেন, ইব্রাহিম খলিল সাকিল, আবু তাহেরসহ অনেকে জানান, দুই বন্ধু ভিন্ন পেশার হলেও তাঁদের চলাফেরা ছিল একসঙ্গে। এমন মৃত্যু এলাকায় শোকের ছায়া এনেছে।

বিষয়:

চাঁদপুরফরিদগঞ্জমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

