Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন শাখা চালু

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন শাখা চালু
প্রতীকী ছবি

ঢাকা ও ফরিদপুরের পর এবার বগুড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) প্রসিকিউশন শাখার কর্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বগুড়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রম শুরু হয়।

এর আগে সোমবার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন একটি আদেশ জারি করেন। ওই আদেশের আলোকে আদালতে ডিএনসির প্রসিকিউশন শাখার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়।

এ বিষয়ে বগুড়া জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জিল্লুর রহমান বলেন, অধিদপ্তরের সদস্যদের দায়ের করা মাদক মামলার আসামিদের রিমান্ড শুনানি, জামিন আবেদনের বিরোধিতা এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আদালতে পৃথক প্রসিকিউশন শাখা চালু করা হয়েছে।

জিল্লুর রহমান আরও বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বগুড়া জেলা কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা আদালতে প্রসিকিউটর বা জেনারেল রেকর্ড (জিআর) অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। এর ফলে অধিদপ্তরের মামলাগুলো দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

জিল্লুর রহমান জানান, এত দিন এসব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালত পুলিশের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হতো। নতুন প্রসিকিউশন শাখা চালুর ফলে আদালত পুলিশের কর্মব্যস্ততা কিছুটা কমবে এবং মাদক মামলাগুলোর বিচারিক প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে।

উল্লেখ্য, দেশের বিচারিক ব্যবস্থায় মাদক-সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম শক্তিশালী ও সমন্বিত করতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় ডিএনসির প্রসিকিউশন বিভাগ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার অংশ হিসেবে বগুড়ায় এই কার্যক্রম শুরু হলো।

বিষয়:

বগুড়াআদালতম্যাজিস্ট্রেটজেলার খবর
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