খেলার মাঠে অনুমোদনহীন মেলা, প্রতিবাদ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
মেলার জন্য স্কুলের মাঠ খুঁড়ে তৈরি করা হচ্ছে পাকা দোকানঘর ও অফিস কক্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেই প্রশাসনের অনুমোদন, নেই স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্মতি—তবুও বগুড়ার শেরপুর সরকারি ডি জে মডেল হাইস্কুলের মাঠে চলছে মেলার প্রস্তুতি। প্রাচীর ভেঙে মাঠ খুঁড়ে তৈরি হচ্ছে পাকা দোকানঘর ও অফিসকক্ষ। এতে খেলাধুলা ও সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় তরুণসমাজ।

মাঠে অনুমতি ছাড়া মাসব্যাপী তাঁত ও শিল্পপণ্য মেলার অবকাঠামো নির্মাণের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ‘খেলা বাঁচাও আন্দোলন’-এর ব্যানারে মানববন্ধন করেন স্থানীয় তরুণেরা। এতে সৌমিক, অর্পণ, শ্যাম, অনুপসহ কয়েকজন বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, ‘শেরপুরে খেলাধুলার জন্য এই একটিমাত্র মাঠ আছে। এখানেই সকালে-বিকেলে মানুষ খেলাধুলা, হাঁটাহাঁটি ও ব্যায়াম করেন। কিন্তু ১০ দিন ধরে মেলার প্রস্তুতির কারণে মাঠ ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। এতে তিন মাস খেলাধুলা বন্ধ থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।’

জানা গেছে, ১৫ অক্টোবর থেকে এক মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সে অনুযায়ী মাঠে কাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে, যদিও প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন এখনো পাওয়া যায়নি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আখতার উদ্দিন বলেন, ‘প্রেসক্লাব মাঠ ব্যবহারের অনুমতির জন্য আবেদন করেছে, কিন্তু আমি অনুমোদন দিইনি। কারণ, মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার এখতিয়ার ম্যানেজিং কমিটির, যার সভাপতি ইউএনও।’

প্রেসক্লাব সভাপতি নিমাই ঘোষ বলেন, ‘আমরা জেলা প্রশাসক, ইউএনও ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেছি। অনুমোদন এখনো মেলেনি। তবে অবকাঠামো তৈরিতে সময় লাগে বলে প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছি।’

এ বিষয়ে শেরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশিক খান বলেন, মেলার অনুমতির বিষয়টি জেলা প্রশাসক অবগত আছেন। মাঠ ব্যবহারের অনুমতি স্কুল কর্তৃপক্ষ জানে।

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরস্কুলপ্রশাসন
