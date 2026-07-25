Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

বাবার জানাজা শেষ করতেই এল মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ জুলাই ২০২৬, ২২: ৪৪
বাবার জানাজা শেষ করতেই এল মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ
একই দিনে পরিবারের দুই সদস্যকে হারানোর ঘটনায় গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে নিজের বাবা ও মেয়ের জানাজা সম্পন্ন করেছেন তুজাম উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি। বাবাকে শেষ বিদায় জানিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই মেয়ের মৃত্যুর খবর পান তিনি। একই দিনে পরিবারের দুই সদস্যকে হারানোর ঘটনায় গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার দৌলতপুর পূর্বপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, দৌলতপুর পূর্বপাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফুলবাস আলী (৭২) বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল শুক্রবার বিকেলে মারা যান। আজ শনিবার সকাল ১০টায় গ্রামের মানিকদিয়ার কবরস্থানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাসের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা কবরস্থান থেকে বাড়ি ফেরার আগেই ফুলবাস আলীর নাতনি মুন্নি খাতুনের (২৩) মৃত্যুর খবর পান।

স্বজনেরা জানান, শুক্রবার গভীর রাতে দাদার মরদেহের পাশে বসে বিলাপ করতে করতে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান মুন্নি। পরে তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতির সময় আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুন্নির মৃত্যু হয়।

মুন্নির বাবা তুজাম উদ্দিন বলেন, ‘সকালে বাবার দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে জানতে পারি, আমার মেয়ে মুন্নি আর নেই। একই দিনে বাবা ও মেয়েকে হারিয়ে আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি।’

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে দৌলতপুর থানাপাড়া গ্রামের মোস্তাকের সঙ্গে মুন্নির বিয়ে হয়। কয়েক দিন ধরে তিনি টাইফয়েডে ভুগছিলেন। পাশাপাশি আগে থেকেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁকে আজ বিকেলে মানিকদিয়ার কবরস্থানে দাদা ফুলবাস আলীর কবরের পাশেই দাফন করা হয়েছে।

বিষয়:

কুষ্টিয়ামৃত্যুদৌলতপুর (কুষ্টিয়া)খুলনা বিভাগজানাজাশোক
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