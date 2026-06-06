Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় মোটেলের কক্ষ থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় মোটেলের কক্ষ থেকে সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার
নিহত ব্যক্তির মরদেহ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়া শহরের একটি মোটেলের কক্ষ থেকে বিপুল চন্দ্র পাল (৫০) নামের এক সাবেক ইউপি সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে পুলিশ একটি যৌন উত্তেজক সিরাপ, একটি ঘুমের ট্যাবলেট, একটি কোমল পানীয়র বোতল ও একটি পানির বোতল উদ্ধার করেছে।

শনিবার (৬ জুন) বিকেল ৪টার দিকে শহরতলির চারমাথা এলাকায় সেঞ্চুরি মোটেল থেকে ওই ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে জানান উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক জালাল উদ্দীন।

বিপুল চন্দ্র পাল বগুড়া সদর উপজেলার এরুলিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য এবং এরুলিয়া পালপাড়া এলাকার জিতেন্দ্রনাথ পালের ছেলে।

পুলিশ জানায়, বেলা ২টার দিকে সংবাদ আসে মোটেলের একটি কক্ষ থেকে বন্ধ বের হচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে থানা-পুলিশ ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দরজা খোলা হয়। কক্ষের ভেতরে বিছানায় বিপুল চন্দ্রকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে নিশ্চিত হওয়া যায় তিনি মারা গেছেন। এরপর মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, শনিবার সকাল ৯টার দিকে বিপুল চন্দ্র মোটেলটির একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে অবস্থান করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তাঁর কক্ষ থেকে পাওয়া যৌন উত্তেজক সিরাপ, ঘুমের ট্যাবলেট ও কোমল পানীয় জব্দ করেছে পুলিশ।

বিষয়:

বগুড়াপুলিশরাজশাহী বিভাগইউপি সদস্যজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত