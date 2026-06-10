ভাষাসৈনিক ও বগুড়া জেলা আ.লীগ নেতা ডা. মকবুল হোসেন মারা গেছেন

ভাষাসৈনিক, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি এবং বগুড়া জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও চেয়ারম্যান ডা. মকবুল হোসেন (১০২) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নাতি রেজাউল করিম রয়েল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ডা. মকবুল হোসেন বগুড়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বগুড়া জেলা পরিষদের প্রশাসক ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।
ভাষা আন্দোলনে অবদানের কারণে ডা. মকবুল হোসেন ভাষাসৈনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
ডা. মকবুল হোসেন ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০১৭ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
মেয়াদ শেষে ২০২২ সালে তিনি আবার জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব পান। পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
মৃত্যুকালে ডা. মকবুল হোসেন দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় পৃথক দুটি অভিযানে মাদক সেবন ও মাতলামির অভিযোগে ৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে উত্তর গর্জনতলী ও মাস্টার পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
পিরোজপুর-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা আঞ্চলিক সড়কের দেবীপুর এলাকায় আলুবোঝাই ট্রাক পার হওয়ার সময় একটি বেইলি সেতু ভেঙে খালে পড়ে গেছে। এতে মঠবাড়িয়া উপজেলা ও পাশের জেলা বরগুনার সঙ্গে এই পথে পিরোজপুরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।২৫ মিনিট আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া পশ্চিমপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সময় বজ্রপাতে আলিরাজ ওরফে আলী হোসেন (১৭) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলের এ ঘটনায় স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।৩৭ মিনিট আগে
জামালপুরের বকশীগঞ্জে রামরামপুর সীমান্তে এক বৃদ্ধকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। আজ বুধবার ভোরে ঘটনাস্থলে দুই বাহিনীর সদস্যদের কথা-কাটাকাটি ও গুলির হুমকির অভিযোগ ওঠে। পরে পতাকা বৈঠক হলেও সমঝোতা হয়নি বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে