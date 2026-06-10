Ajker Patrika
বগুড়া

ভাষাসৈনিক ও বগুড়া জেলা আ.লীগ নেতা ডা. মকবুল হোসেন মারা গেছেন

বগুড়া প্রতিনিধি
ভাষাসৈনিক ও বগুড়া জেলা আ.লীগ নেতা ডা. মকবুল হোসেন মারা গেছেন
ভাষাসৈনিক ডা. মকবুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ভাষাসৈনিক, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি এবং বগুড়া জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও চেয়ারম্যান ডা. মকবুল হোসেন (১০২) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার দুপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর নাতি রেজাউল করিম রয়েল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ডা. মকবুল হোসেন বগুড়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বগুড়া জেলা পরিষদের প্রশাসক ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে তিনি বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অবদানের কারণে ডা. মকবুল হোসেন ভাষাসৈনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ডা. মকবুল হোসেন ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০১৭ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মেয়াদ শেষে ২০২২ সালে তিনি আবার জেলা পরিষদের প্রশাসকের দায়িত্ব পান। পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মৃত্যুকালে ডা. মকবুল হোসেন দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরমৃত্যুরাজশাহী বিভাগভাষাসৈনিকজেলার খবর
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