বগুড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে এক সন্ত্রাসীর দুই পা ভেঙে দিয়েছে গ্রামবাসী

বগুড়ার শাজাহানপুরে শতাধিক হিন্দু পরিবারকে জিম্মি করে চাঁদাবাজি করে আসছিল সন্ত্রাসী একটি বাহিনী। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে এলাকাবাসী সাগর (৩২) নামের এক সন্ত্রাসীকে ধরে পিটিয়ে দুই পা ভেঙে দিয়েছে।
আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে শাজাহানপুর উপজেলার শাবরুল হিন্দুপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
সাগর শাবরুল বাগিচাপাড়ার ঠান্ডু মিয়ার ছেলে। সাগরের নামে জোড়া খুনসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিক ইকবাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শাবরুল হিন্দুপাড়া গ্রামের কনক বাবু বলেন, সাগর ও জলিল জোড়া খুনের আসামি। এক মাস আগে তাঁরা জামিনে মুক্ত হন। এর পর থেকে হিন্দুপাড়ার শতাধিক পরিবারকে জিম্মি করে চাঁদাবাজি করে আসছিলেন। তাঁদের অত্যাচারে হিন্দুপাড়ার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। তাঁদের ভয়ে কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ করতেন না। গত এক বছরে ওই গ্রামে পুলিশও খোঁজখবর নিতে যায়নি। তিনি বলেন, রোববার বেলা ১১টার দিকে সাগর, জলিল, আলমগীরসহ কয়েকজন গ্রামে ঢুকে চাঁদা না পেয়ে জোর করে একজনের পুকুর থেকে মাছ ধরছিলেন। খবর পেয়ে হিন্দুপাড়ার লোকজন একত্র হয়ে সাগরকে ধরে ফেলে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যান। পরে গ্রামের লোকজন গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিক ইকবাল বলেন, গণপিটুনিতে সাগরের দুই পা ভেঙে গেছে এবং মাথায় আঘাত রয়েছে। তিনি বলেন, সাগর, জলিল, আলমগীরসহ তাঁদের সহযোগীদের অত্যাচারে হিন্দুপাড়ার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়েই সাগরকে ধরে পিটিয়ে দুই পা ভেঙে দিয়েছে।
