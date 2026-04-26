সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাঞ্জিল আরও চার দিনের রিমান্ডে

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক কর্মকর্তা মেজর (অব.) মাঞ্জিল হায়দার চৌধুরীকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আবার চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন মাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান আজ রোববার এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এই মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে মাঞ্জিল হায়দারকে আজ আদালতে হাজির করে তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির উপপরিদর্শক মো. আমজাদ হোসেন তালুকদার আরও সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন।
শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, যেগুলো সম্পূর্ণ নয়। তাঁরাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সেই সময় নির্যাতন করেছেন। এই মামলায় তাঁর সঙ্গে কারা সম্পৃক্ত, সেসব বের করতে আরও রিমান্ড দরকার।
আসামিপক্ষের আইনজীবী কামাল হোসেন রিমান্ড বাতিল চেয়ে শুনানি করেন। তিনি আদালতে বলেন, মামলার অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তিনি সেনাবাহিনীতে ২১ বছর চাকরি করেছেন। বর্তমানে তিনি খুব অসুস্থ, হার্টে ব্লক আছে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে তাঁর রিমান্ডের আবেদন নামঞ্জুর করা হোক। শুনানি শেষে আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মাঞ্জিল হায়দারকে গত মঙ্গলবার এই মামলায় পাঁচ দিন রিমান্ড নেওয়া হয়। এর আগে জুলাই আন্দোলনে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ নিহত হওয়ার ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় করা হত্যা মামলায় তাঁকে তিন দফায় মোট ১২ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল। ৯ এপ্রিল মহাখালীর ডিওএইচএস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে এক বিএনপি নেতার পাম্পে এক পুলিশ সদস্যকে মারধরের ঘটনায় পাম্প ম্যানেজারসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে রহনপুর পৌরসভার খয়রাবাদে অবস্থিত রায়হান ফিলিং স্টেশনে মোবিল নিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরায় একটি বালিকা মাদ্রাসার ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসার শিক্ষক জোনায়েদ হোসেনের বিরুদ্ধে। রোববার (২৬ এপ্রিল) সকালে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে রায়পুরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।৬ মিনিট আগে
মাদারীপুরের ডাসারে জমি নিয়ে বিরোধে আহত কিশোর মারুফ সরদারের (১৪) মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।৮ মিনিট আগে
বগুড়ার শিবগঞ্জে দুই নারীর হাত-পা বেঁধে এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশপরা ডাকাত দল বাড়ির জানালা কেটে ভেতরে ঢুকে দুই নারীকে হাত-পা বেঁধে মারপিট করে। তখন নগদ টাকা, সোনার গয়না ও কাঁসার থালাবাসন নিয়ে যায়। গতকাল শনিবার গভীর রাতে শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের রামচন্দ্র পুর গ্রামের বিভাস সরকারের১১ মিনিট আগে