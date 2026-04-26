Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

৫ মে থেকে নামবে সাতক্ষীরার আম, ক্যালেন্ডার ঘোষণা

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় আগামী ৫ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত আম পাড়ার তারিখ নির্ধারণ করে ‘ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার’ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসক আফরোজা আখতার এ ঘোষণা দেন।

এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ ইকবাল আহমেদ, আমচাষি সমিতির নেতা লিয়াকত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ৫ মে গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, গোলাপখাস, বৈশাখী, বোম্বাইসহ স্থানীয় জাতের আম পাড়া হবে; ১৫ মে হিমসাগর ও খিরসা, ২৭ মে ল্যাংড়া ও ৫ জুন আম্রপালি আম পাড়া হবে।

এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সাইফুল ইসলাম জানান, চাষিদের দাবি অনুযায়ী ল্যাংড়া ও আম্রপালি আম পাড়ার সময় সামান্য এগিয়ে আনা হয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে আমের পরিপক্বতা আসবে। তিনি অপরিপক্ব আম পাড়া ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রশাসনিক নজরদারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

