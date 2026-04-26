রাজধানীর তুরাগ এলাকায় র্যাব পরিচয়ে এক প্রসাধনী ব্যবসায়ীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ৩২ লাখ টাকা ও প্রায় ৯ লাখ থাই বাত ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী পালানোর সময় তাকে ধরে আওয়ামী লীগের দোসর সম্বোধন করেন প্রতারক চক্রটি। লুটের পর ব্যবসায়ীকে পূর্বাচলের ৯ নম্বর সেক্টরের নির্জন জায়গায় ফেলে পালিয়ে যায় ডাকাতদল।
হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে তুরাগ থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সালমান মাহবুব জয়। তিনি ঢাকার চকবাজার এলাকার বাসিন্দা।
আজ রোববার ডিএমপি উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘র্যাব পরিচয়ে ডাকাতির ঘটনায় তুরাগ থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা ডাকাত চক্রটিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে। শিগগিরই ডাকাতদের গ্রেপ্তার করতে পারব বলে আশাবাদী।’
মামলার সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশন থেকে অটোরিকশায় আজমপুরের উদ্দেশে রওনা হন। পথে ১৫ নম্বর সেক্টরের ২ নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন উত্তর পাশের খেলার মাঠে পৌঁছালে অজ্ঞাত সাতজন ব্যক্তি র্যাব পরিচয়ে রিকশাটি থামায়। তখন তারা ব্যাগ তল্লাশি করতে চাইলে ভুক্তভোগী দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন র্যাব পরিচয়ধারীরা ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ বলে মারধর করে জোর করে একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নেয়।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, গাড়ির ভেতর নেওয়ার পরপরই ভুক্তভোগীকে এলোপাতাড়ি কিল–ঘুষি মারা হয়। দুই হাতে হাতকড়া, চোখে কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা এবং মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গাড়ি চলন্ত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে থাকা ৩২ লাখ টাকা ও ৮ লাখ ৭৯ হাজার থাই বাত এবং আইফোন নিয়ে পূর্বাচলের ৯ নম্বর সেক্টরের একটি নির্জন জায়গায় ফেলে পালিয়ে যায় তারা।
