Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় নিজ ঘরে অবসরপ্রাপ্ত নারী ব্যাংক কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় নিজ ঘরে অবসরপ্রাপ্ত নারী ব্যাংক কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শিবগঞ্জে নিজের ঘরে শাহানাজ বেগম (৭০) নামের অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে উপজেলার ময়দানহাটা ইউনিয়নের মহব্বত নন্দীপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শাহানাজ বেগম ওই এলাকার মৃত আবুল খালেকের স্ত্রী। তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল অফিসার ছিলেন।

নিহত ব্যক্তির ছেলে মাহমুদুল হাসান সজিব জানান, তিনি স্থানীয় বাজারে ওয়ালটনের শোরুম পরিচালনা করেন। বাসায় তাঁর মা এবং স্ত্রী ছিলেন। সন্ধ্যার পর থেকে এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না। রাত ৮টার দিকে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীর কক্ষ বাইরে থেকে আটকে দেয়। পাশের কক্ষ থেকে চিৎকার শুনে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফোন করেন। পরে স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান, মা শাহনাজ বেগমের গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।

বিষয়:

দুর্বৃত্তরাজশাহী বিভাগনারীজেলার খবরশিবগঞ্জ (বগুড়া)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

