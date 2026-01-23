আগুনে পুড়ল ফার্মেসি ও রেস্টুরেন্ট

বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ফার্মেসি ও একটি রেস্টুরেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়ীরা।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরেকটি ওষুধের দোকান ও একটি রেস্টুরেন্টে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, রাত ১২টা ১০ মিনিটে খবর পেয়ে বগুড়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় পৌনে ১টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এই ঘটনায় দুটি ওষুধের দোকানের অধিকাংশ ওষুধ পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পাশের একটি রেস্টুরেন্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা।
বগুড়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট এলাকায় কিষানহাটে সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাঁদাবাজি করার সময় হাতেনাতে মো. আরিফ শেখ (৩৯) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তরের পর বিশেষ আইনে প্রতারণামূলক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে তল্লাশি চলাকালে এক পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে লিয়ন (২৮) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে পৌর এলাকার পাগলপাড়া বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এখন এক উত্তপ্ত জনপদ। র্যাব কর্মকর্তা নায়েব সুবেদার মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ ইয়াসিন প্রকাশ্যেই প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘ঝামেলা করলে বড় ধরনের পাবলিক বিস্ফোরণ ঘটবে।’ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ২৯ মিনিটের...১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছেন চিকিৎসকেরা বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে গৌরনদী উপজেলার কসবা দুধ মল্লিক পীরের মাজারের সামনে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে