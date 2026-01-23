Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান
সিদ্ধিরগঞ্জের উত্তর আজিবপুর রেললাইনসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে অগ্নিকাণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের উত্তর আজিবপুর রেললাইনসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, উত্তর আজিবপুর রেললাইনসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে টিনশেডের একটি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। এতে মার্কেটের পাঁচটি দোকান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের লিডার আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। দোকানগুলো পোড়াতে প্রায় ১৫ লাখের মতো ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।’

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বারিক বলেন, ‘আগুন কীভাবে লেগেছে, এখনো নিশ্চিত হইনি। তবে পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আমাদের টিম ঘটনাস্থল গিয়েছিল।’

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
