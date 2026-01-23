Ajker Patrika
রাজশাহী

যমুনায় গোসল করতে নেমে কলেজছাত্র নিখোঁজ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
যমুনায় গোসল করতে নেমে কলেজছাত্র নিখোঁজ
ফেরদৌস আহমেদ । ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীতে গোসল করতে নেমে ফেরদৌস আহমেদ (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে তিনি নদীতে গোসল করতে নামেন। শুক্রবার বেলা ৩টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

নিখোঁজ ফেরদৌস আহমেদ কাজীপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তিনি কাজীপুর উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়নের কুনকুনিয়া গ্রামের জামাল মিয়ার ছেলে।

কাজীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম আজ বেলা ৩টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পরে রাজশাহী থেকে তিন সদস্যের একটি ডুবুরি দল এনে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করা হয়। তবে এখনো ওই শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, পরিবারের ভাষ্যমতে ফেরদৌস জুতা ও লুঙ্গি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর যমুনা নদীর কুনকুনিয়া জিরো পয়েন্ট এলাকায় গোসল করতে নামেন। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। ডুবুরি দল দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জযমুনা নদীরাজশাহী বিভাগকাজীপুরজেলার খবর
