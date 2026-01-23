যমুনায় গোসল করতে নেমে কলেজছাত্র নিখোঁজ

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীতে গোসল করতে নেমে ফেরদৌস আহমেদ (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে তিনি নদীতে গোসল করতে নামেন। শুক্রবার বেলা ৩টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সময়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
নিখোঁজ ফেরদৌস আহমেদ কাজীপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তিনি কাজীপুর উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়নের কুনকুনিয়া গ্রামের জামাল মিয়ার ছেলে।
কাজীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম আজ বেলা ৩টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পরে রাজশাহী থেকে তিন সদস্যের একটি ডুবুরি দল এনে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করা হয়। তবে এখনো ওই শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়নি।
তিনি আরও বলেন, পরিবারের ভাষ্যমতে ফেরদৌস জুতা ও লুঙ্গি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর যমুনা নদীর কুনকুনিয়া জিরো পয়েন্ট এলাকায় গোসল করতে নামেন। তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। ডুবুরি দল দিয়ে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাকের ধাক্কায় আব্দুল জব্বার (৭২) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নজিপুর-নওগাঁ আঞ্চলিক সড়কের কাটাবাড়ি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপিই একমাত্র বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘যারা ভারতের পক্ষে, তারা ভারতে পালিয়েছে। অপর একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে।’ আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সুরাজপুর-মা১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের উত্তর আজিবপুর রেললাইনসংলগ্ন তিন রাস্তার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পুলিশ কনস্টেবল ইজাউল হক ভূঁইয়াকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় অভিযুক্ত লিয়নকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে পৌর শহরের মধ্যবাজার মোড় থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশের একটি দল।২ ঘণ্টা আগে