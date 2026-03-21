Ajker Patrika
বগুড়া

পথশিশুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করলেন ডিসি-এসপি

বগুড়া প্রতিনিধি
পথশিশুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করলেন ডিসি-এসপি
পথশিশুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। আর সেই ঈদ আনন্দকে সবার মাঝে ভাগাভাগি করার মানবিক চেতনা থেকেই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই আয়োজন করেন বগুড়ার আকবরিয়া গ্রুপ।

শনিবার (২১ মার্চ) সকালে শহরের কাজী নজরুল ইসলাম সড়কে অবস্থিত আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শতাধিক পথশিশু অংশ নেয়। শুরুতেই তাদের চকলেট দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে তাদের পরিবেশন করা হয় ঘিয়ে ভাজা লাচ্ছা সেমাই, সাদা পোলাও, গরু ও খাসির মাংস। খাবারের শেষে দই ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আকবরিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান হাসান আলী আলালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ (পিপিএম)।

বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মেজবাউল করিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম খায়রুল বাশার।

পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ (পিপিএম) বলেন, মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করার মধ্যেই প্রকৃত মানবিকতা নিহিত। এ মানসিকতা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

আয়োজনে অংশ নেওয়া শিশুদের অধিকাংশই পথের দিশা ভাসমান স্কুল ও আলহাজ আকবর আলী শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

পথের দিশা ভাসমান স্কুলের পরিচালক মোস্তফা মোঘল বলেন, ‘আকবরিয়ার এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পথশিশুরা হয়তো এ ধরনের খাবার খাওয়ার সুযোগ পেত না। এই আয়োজন তাদের জন্য আনন্দের।’

বিষয়:

ঈদবগুড়া সদরডিসিজেলার খবরবগুড়া জেলাএসপি
ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

পথশিশুদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করলেন ডিসি-এসপি

বিএনপির এমপির পাশে দাঁড়িয়ে ঈদগাহে বক্তব্য দিলেন একাধিক মামলার আসামি আ.লীগ নেতা

উয়ারী-বটেশ্বরখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ হাবিবুল্লা পাঠান আর নেই

দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকার সক্ষম হয়েছে: বাণিজ্যমন্ত্রী