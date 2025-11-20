বগুড়ার শাজাহানপুর: বালুতে নষ্ট কোটি টাকার রাস্তা

আরিফুর রহমান মিঠু, শাজাহানপুর (বগুড়া)
বগুড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) থেকে বাঙ্গালী নদী খননের নিলাম হওয়া বালু শাজাহানপুর উপজেলার ১০টি গ্রামের হাজারো মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপজেলার আমরুল ইউনিয়নের শৈলধুকড়ী গ্রামে নদীর পাড়ে ইতিমধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে।
দিনরাত বালু পরিবহন করা ট্রাকের চাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার কাঁচা-পাকা সড়ক। ব্যবসায়ীরা বালু বহনে পাউবোর শর্ত মানছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর বগুড়া পাউবোর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নাজমুল হকের স্বাক্ষরে নিলামের কার্যাদেশ হয়। ওই কার্যাদেশ থেকে জানা যায়, নদী খননের ৮ লাখ ৩২ হাজার ৫৪১ ঘনফুট বালু ৬ লাখ ২৪ হাজার ৯২৬ টাকায় দেওয়া হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাসুদ কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী মাসুদুজ্জামানকে। ওই বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ৩০ জুনের মধ্যে বালু অপসারণ করতে বলা হয়।
তবে ২০২৫ সালের ২৯ জুন আরেকটি আদেশে আগামী বছরের ৩০ জুনের মধ্যে বালু অপসারণে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে কত ঘনফুট বালু অপসারণ করা হয়েছে, আর কত ঘনফুট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারণ করতে হবে, তা উল্লেখ করা হয়নি।
প্রথম কার্যাদেশে মোট ৮টি শর্ত উল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয় কার্যাদেশে ৯টি শর্ত রয়েছে। উভয় কার্যাদেশের ৪ নম্বর শর্তে লেখা হয়েছে, ‘মাটি পরিবহনের কারণে জনগণের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিলাম ডাককারীকে নিজ খরচে মেরামত করতে হবে।’ দ্বিতীয় কার্যাদেশের ৮ নম্বর শর্তে লেখা হয়েছে, শর্তাবলি ভঙ্গ করলে নিলাম চুক্তি বাতিলসহ বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই এলাকার পাশের আরেকটি স্থান থেকে নিলামে ২ লাখ ৫০ হাজার ঘনফুট বালু কিনে বিক্রি করছেন মাশফিকুর রহমান মামুন নামের বিএনপির এক নেতা।
কামরুজ্জামান রাজা নামের আমরুল ইউনিয়নের এক বাসিন্দা বলেন, বালু পরিহবনের কারণে দুর্ভোগে পড়েছে আমরুল ইউনিয়নের শৈলধুকড়ী, লক্ষ্মীপুর, গোবিন্দপুর, রাধানগর, নগর, রামপুর ফুলকোট, পরানবাড়িয়াসহ আশপাশের প্রায় ১০টি গ্রামের হাজারো মানুষ।
জানতে চাইলে আমরুল ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাসুদুজ্জামান ৮ লাখ ৩২ হাজার ঘনফুট বালু নিলামে পেলেও এক কোটি ঘনফুটের বেশি বালু বিক্রি করেছেন। যদিও কাগজে-কলমে মাসুদের বালু বিক্রি শেষ হচ্ছেই না।
শাজাহানপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাশেদ ইমরান বলেন, ‘প্রতি কিলোমিটার সড়ক সংস্কারে প্রায় ৫০ লাখ টাকা খরচ হয়। চাহিদা দেওয়ার সঙ্গেই পাওয়া যাবে এমন নয়। শৈলধুকড়ী বালুর ঘটনায় সড়ক নষ্টের কথা শুনেছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাস্তা নষ্ট হওয়ার বিষয়ে ঠিকাদার মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘আমি শাজাহানপুর উপজেলা কোকো পরিষদের সভাপতি। তিন লক্ষাধিক টাকায় কাঁচা রাস্তা সংস্কার করেছি।’
আরেক বালু ব্যবসায়ী মাশফিকুর রহমান মামুন বলেন, ‘আমি উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক পদে আছি। দল করলেও ব্যবসা করার অধিকার রয়েছে। এটা দলীয় কোনো বিষয় নয়। বালু তো আর ফেলে আসতে পারব না।’
শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ইনামুল হক শাহীন বলেন, ‘শুনেছি সরকারি টেন্ডারে স্তূপীকৃত বালু অপসারণের কাজ তাঁরা পেয়েছেন। তবে নিয়মমাফিক এবং সঠিকভাবে অপসারণ করছেন কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার।’
শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাইফুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে নিলাম গ্রহণকারীদের সতর্ক করেছি। এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জানানো হয়েছে। যারা নিলাম দিয়েছে, তারা নিলাম বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। নিলামের ৪ নম্বর শর্তের ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে।’
বগুড়া পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান বলেন, ‘আমি দুদিন হলো যোগদান করেছি। এ বিষয়ে আমার জানা নেই। বিষয়টি জেনে আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।
জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।
সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুম শুরুর আগেই বাজারে ওঠে শীতকালীন সবজি। শুরুতে দাম ছিল চড়া। অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে সবজির দাম বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে।
সবজি বিক্রেতা নুরু মিয়া জানান, ৭-১০ দিন আগে স্টিক আলুর কেজি ছিল ১৫ টাকা। বর্তমানে প্রতি কেজি স্টিক আলু ২৫ এবং দেশি জাতের আলু ৫০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। শিমের কেজি ছিল ৬০-৮০ টাকা। বর্তমানে রকমভেদে প্রতি কেজি ১০০-১২০, করলা ১২০, টমেটো ১৬০, ফুলকপি ৭০-৮০, বাঁধাকপি ৫০-৬০, শসা ৮০, ঢ্যাঁড়স ৮০, বেগুন রকমভেদে ৬০-১০০, মিষ্টিকুমড়ার কেজি ৬০, লাউ প্রতিটি আকার অনুযায়ী ৫০-৭০, বরবটি ৮০ ও মুলা ৪০ টাকা দরে কেনাবেচা হচ্ছে।
অন্য বিক্রেতা হাফিজুর রহমান জানান, পেঁয়াজ কেজিতে কমেছে ১০-২০ টাকা। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা দরে বেচাকেনা চলছে। বাজারে আব্দুল খালেক নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, যখন সরবরাহ কম ছিল তখনো সবজির দাম এত বেশি ছিল না। শাহীন মিয়া নামের এক ক্রেতা জানান, এ সময় শাক সবজির দাম বাড়ার কথা নয়। এখানেও সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু দেখবে কে?
এ বিষয়ে মিঠাপুকুর বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, একসময় কৃষকেরা তাঁদের শাকসবজি বেচার জন্য সরাসরি পাইকারি বাজারে চলে যেতেন। বর্তমানে একশ্রেণির ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে শাকসবজি কিনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এ কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে বাজারদর।
কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না।
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠিটি দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লায়ন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।
জানা গেছে, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের প্রতীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন দলেরই তিন প্রভাবশালী নেতা। তাঁদের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, দুঃসময়ে দলের পাশে ছিলেন না। তিনি নিরাপদে পালিয়ে ছিলেন বিদেশে। উল্টো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।
এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দীঘির মোড় থেকে কর্ণফুলী টানেল চত্বর সড়কে আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার তৃণমূল বিএনপির নেতারা নিজামের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেন। এ ছাড়া দুই উপজেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।
জানতে চাইলে অভিযোগকারী তিন নেতা বলেন, আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তিনবারের সংসদ সদস্য হয়েও সরওয়ার জামাল নিজাম ২০০৮ সাল-পরবর্তী দল এবং নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দীর্ঘ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা বা উপস্থিতি ছিল না। তিনি কোনো স্তরেই বিএনপির সঙ্গে কোনো নেতা-কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।
তাঁরা আবেদন করেন, সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ, দলিলাদি ও পাসপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।
