Ajker Patrika
বগুড়া

ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে একজন নিহত

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে সেলিম ফকির (৩৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়নের ছাতুয়া মাতালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম ফকির কাহালু উপজেলার কালাই ইউনিয়নের পীলকুঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ছাতুয়া গ্রামের গোপাল চন্দ্রের বাড়িতে একদল ছিনতাইকারী প্রবেশ করে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁরা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে পালানোর চেষ্টা করছিল। এ সময় বাড়ির লোকজন চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ এগিয়ে এসে একজনকে আটক করেন। উত্তেজিত জনতার মারধরে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গৃহকর্তার পুত্রবধূ পূর্ণিমা সাহা বলেন, সিঁধ কেটে কয়েকজন ব্যক্তি ঘরে ঢুকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে রাখে। তাঁরা ঘরে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এমনকি তাঁর গায়ে থাকা গয়নাও খুলে নেয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন একজনকে ধরে ফেলেন।

গৃহকর্তা গোপাল চন্দ্র বলেন, তাঁর বাড়ি থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা ও প্রায় সাড়ে আট ভরি স্বর্ণালংকার খোয়া গেছে।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান বলেন, নিহত সেলিম ফকিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের একাধিক মামলা রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

