বগুড়ার শেরপুরে দুই দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলা শুরু

বগুড়ার শেরপুরে দুই দিনব্যাপী ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা-২০২৬ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাইদুজ্জামান হিমু।
উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলায় উপজেলার ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প নিয়ে অংশ নিয়েছে। তারা নিজ নিজ উদ্ভাবন প্রদর্শনের জন্য স্টল দিয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য দুটি পিঠার স্টলও রাখা হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র আলহাজ জানে আলম খোকা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিজ্ঞান মেলার পাশাপাশি ১০ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১০টায় উদ্বোধন হয়। আগামীকাল শুক্রবার (১০ এপ্রিল) বেলা ১১টায় একই স্থানে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইদুজ্জামান হিমু বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং প্রযুক্তিনির্ভর চিন্তাকে উৎসাহিত করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে বাড়িতে পেট্রোল মজুত রেখে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে আব্দুস সামাদ (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় একটি ড্রাম থেকে ১২০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়।১২ মিনিট আগে
বগুড়ার গাবতলীতে মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার বালিয়াদীঘি ইউনিয়নের উত্তর কোলাকোপা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ট্রাক্টরচাপায় আবু তাহের জাহাঙ্গীর (৪৮) নামে এক ব্যবসায়ীর নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মুছাপুর ইউনিয়নের জোরালগঞ্জ সড়কের বাগধারা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরিশা নামে পাঁচ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউতে তার মৃত্যু হয়। আরিশা সুনামগঞ্জের ছাতকের গোবিন্দগঞ্জের বাসিন্দা।২৬ মিনিট আগে