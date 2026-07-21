শ্যালককে অপহরণের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় ভগ্নিপতি ছুরিকাঘাতে নিহত

বগুড়ার শাজাহানপুরে শ্যালককে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাধা দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে রঞ্জু মিয়া (৫০) নামের এক নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে জোবায়ের (২৫) ও শ্যালক খোরশেদ আলম (৩৫) আহত হয়েছেন।
গতকাল সোমবার রাত পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার ঘাষিড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রঞ্জু মিয়া ওই গ্রামের ফজলার রহমানের ছেলে। তাঁর মরদেহ শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আহত দুই ব্যক্তি চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, ঘাষিড়া গ্রামে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। খোরশেদ আলম ওই কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করায় চক্রের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। একপর্যায়ে গতকাল রাতে বাড়ির সামনের একটি ইটভাটাসংলগ্ন এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে আসা পাঁচ-ছয় ব্যক্তি ধারালো অস্ত্রের মুখে খোরশেদকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
খোরশেদের চিৎকারে ভগ্নিপতি রঞ্জু মিয়া ও তাঁর ছেলে জোবায়ের এগিয়ে যান। হামলাকারীরা তাঁদেরও এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন তিনজনকে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রঞ্জু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিক ইকবাল বলেন, ‘ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। প্রাথমিকভাবে মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
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