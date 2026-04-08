বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

বগুড়ার শিবগঞ্জে শিল্পী বেগম (৩২) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) উপজেলার বিহার ইউনিয়নের পশ্চিম মৃধাপাড়ায় লাশটি পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, গতকাল মঙ্গলবার রাতের যে কোনো সময় ওই নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ঘরে তালা দিয়ে পালিয়েছেন তাঁর স্বামী।
নিহত শিল্পী ওই এলাকার মিন্টু মিয়ার স্ত্রী।
জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এনজিওকর্মী শিল্পী বেগমের বাসায় এসে কিস্তি নেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘর তালা দেওয়া দেখে পাশে তাঁর মেয়ের বাড়িতে খোঁজ করেন। সেখানেও না পেয়ে প্রতিবেশীরা এসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেঝেতে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দুপুরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহতের বুকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ জানায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই নারীর স্বামী মিন্টু মিয়া বেকার ও নেশাগ্রস্ত বলে জানা গেছে। তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
