বগুড়া

বগুড়ায় ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ, পালিয়েছেন স্বামী

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৮
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শিবগঞ্জে শিল্পী বেগম (৩২) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) উপজেলার বিহার ইউনিয়নের পশ্চিম মৃধাপাড়ায় লাশটি পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, গতকাল মঙ্গলবার রাতের যে কোনো সময় ওই নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ঘরে তালা দিয়ে পালিয়েছেন তাঁর স্বামী।

নিহত শিল্পী ওই এলাকার মিন্টু মিয়ার স্ত্রী।

জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এনজিওকর্মী শিল্পী বেগমের বাসায় এসে কিস্তি নেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘর তালা দেওয়া দেখে পাশে তাঁর মেয়ের বাড়িতে খোঁজ করেন। সেখানেও না পেয়ে প্রতিবেশীরা এসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেঝেতে লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দুপুরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহতের বুকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই নারীর স্বামী মিন্টু মিয়া বেকার ও নেশাগ্রস্ত বলে জানা গেছে। তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

সম্পর্কিত

পয়লা বৈশাখে এবার জনসমাগম বেশি হবে, নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে: ডিএমপি কমিশনার

নোয়াখালীতে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের ১৫ বছরের কারাদণ্ড

ইয়াবাসহ আটকের পর ১৫১ ধারায় মামলা, সহজেই জামিনে উধাও অভিযুক্ত

