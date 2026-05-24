অনৈতিক সম্পর্কের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী এএসআই রবিউলের মৃত্যু

বগুড়ায় অনৈতিক সম্পর্কের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা পুলিশের বিশেষ শাখার (ডিএসবি) সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রবিউল ইসলাম (৩৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ১৯ মে সকালে তিনি শহরের জানেসাবা হাউজিং এলাকায় তাঁর সম্বন্ধীর বাসায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, এএসআই রবিউল ইসলাম তাঁর সম্বন্ধীর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ১৯ মে সকালে তিনি ওই বাসায় যান। সে সময় তাঁর সম্বন্ধী বাসায় ছিলেন না। সেখানে রবিউল তাঁর সম্বন্ধীর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

এ সময় সম্বন্ধীর স্ত্রী ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে বঁটি দিয়ে ওড়না কেটে রবিউলকে উদ্ধার করে তাঁর (রবিউলের) স্ত্রীকে খবর দেন। পরে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরদিন ২০ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ দুপুরে তিনি মারা যান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার হোসেন বলেন, রবিউল ইসলামের পরিবারের সবাই ঢাকায় অবস্থান করছেন। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ বগুড়ায় আনা হবে।

