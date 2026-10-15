বগুড়ায় যুবলীগ নেতা হত্যা মামলায় তিন জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

বগুড়ায় যুবলীগ নেতা তালেব হত্যা মামলায় তিনজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বগুড়ার দায়রা জজ (স্পেশাল) আদালতের বিচারক মো. আয়েজ উদ্দিন এ রায় ঘোষণা করেন।
বগুড়ার দায়রা জজ (স্পেশাল) আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হারুনার রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ফিরোজ হোসেন ফোকরা, চাঁন মিয়া ও বাপ্পারাজ ওরফে বাপ্পা। তাঁদের মধ্যে চাঁন মিয়া রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি দুই আসামি ফিরোজ হোসেন ফোকরা ও বাপ্পারাজ পলাতক রয়েছেন।
জানা গেছে, নিহত আবু তালেব বগুড়া শহর যুবলীগের সাবগ্রাম বন্দর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি শহরের আকাশতারা মহল্লার বাসিন্দা ছিলেন। ইট-বালু ব্যবসার বিরোধের জের ধরে ২০২০ সালের ১৪ জুন বেলা ১২টার দিকে আবু তালেবকে প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোকসানা বাদী হয়ে মামলা করেন।
দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার আদালত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে তিন আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর সড়কের পাশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ১৪টি বড় গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গাছের গোড়া ও ডালপালা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। স্থানীয়দের ধারণা, ইলেকট্রিক করাত দিয়ে গাছগুলো কাটা হয়েছে।৭ মিনিট আগে
দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাভার ও আশুলিয়ার ২৩৮টি মণ্ডপে ৬০০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। অভিযোগ উঠেছে, প্রভাবশালী চক্রের কাছে কম দামে বরাদ্দপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন পূজারিরা। আশুলিয়ায় মণ্ডপপ্রতি ২০ হাজার ও সাভারে ২১ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।২১ মিনিট আগে
জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৮৩ লাখ ২২ হাজার ৩৭১ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পুলিশ পরিদর্শক মো. ফখরুদ্দীন ভূঞা ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা খানমের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ময়মনসিংহে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
বিকাশ বগুড়া থেকে জয়পুরহাট শহরের পূর্ব বাজারে তাঁর দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে কড়াই ফ্যাক্টরি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই বিকাশের মৃত্যু হয়।৩৬ মিনিট আগে