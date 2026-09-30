Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

নির্জন মাঠে শিয়ালে খুবলে খাচ্ছিল যুবকের মরদেহ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
নির্জন মাঠে শিয়ালে খুবলে খাচ্ছিল যুবকের মরদেহ
পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর সাতবিল মাঠ এলাকায় উদ্ধার হওয়া মরদেহ দেখতে ভিড় করেছেন উৎসুক জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে নির্জন মাঠের রাস্তায় খড় দিয়ে ঢেকে রাখা অজ্ঞাতনামা এক যুবকের (৩০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটির শরীরের বিভিন্ন অংশ শিয়ালে খুবলে খাচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি দুই থেকে তিন দিনের পুরোনো।

আজ বুধবার সকাল সোয়া ৬টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর সাতবিল মাঠ এলাকার মাঠের মধ্যে থাকা একটি ইট বিছানো (হেরিংবোন) সড়কের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে স্থানীয় কৃষক সানাউল্লাহ মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। নির্জন সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখতে পান, কয়েকটি শিয়াল একটি বস্তু ঘিরে টানাটানি করছে। কাছে এগিয়ে গেলে শিয়ালগুলো পালিয়ে যায়। পরে তিনি দেখতে পান, ঘাস ও খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে এক ব্যক্তির মরদেহ। মরদেহটির শরীরের একাংশ শিয়ালে খুবলে খেয়েছে। বিষয়টি দেখে তিনি চিৎকার করলে আশপাশের অন্য কৃষকেরা ছুটে এসে থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। নিহতের পরিচয় শনাক্ত এবং মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধানে ঝিনাইদহ থেকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইমসিন টিমকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, মরদেহটি দুই থেকে তিন দিনের পুরোনো হওয়ায় পচন ধরেছে এবং মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিচয় শনাক্তে সিআইডির দল কাজ করছে।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা-দৌলতপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের পাশাপাশি এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াহত্যাখুলনা বিভাগখুলনামরদেহজেলার খবর
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