Ajker Patrika
বগুড়া

ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ, সাবেক ওসি কারাগারে

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৪৬
ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ, সাবেক ওসি কারাগারে
সাবেক ওসি আলমগীর হোসাইনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তারের পর ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে তিন লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগে বগুড়ার শাজাহানপুর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর হোসাইনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (৯ মার্চ) বগুড়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩-এর বিচারক আবু হেনা সিদ্দিকী তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আলমগীর হোসাইনকে ২০২২ সালে সরকার বাধ্যতামূলক অবসর দেয়। তাঁর বাড়ি বরিশালে হলেও তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করে বগুড়া শহরের খান্দার এলাকায় বসবাস করেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফজলুল হক উজ্জ্বলকে ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শাজাহানপুর থানার তৎকালীন ওসি আলমগীর হোসাইন নিজে আতাইল চৌরাস্তা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। ওই রাতেই তাঁকে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেন ওসি আলমগীর। প্রাণ বাঁচাতে বিএনপি নেতা উজ্জ্বল লোক মারফত বাড়ি থেকে তিন লাখ টাকা এনে ওসিকে দেন। পরদিন বিস্ফোরকদ্র্য আইনে করা একটি মামলায় উজ্জ্বলকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

বগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুনবগুড়ায় ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা খুন

উজ্জ্বল বলেন, বিভিন্ন অপকর্মের কারণে ২০২২ সালে ওসি আলমগীর হোসাইনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এর পর থেকে তিনি বগুড়া শহরের খান্দার এলাকায় বসবাস করেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে ওসি আলমগীর হোসাইন তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে টাকা ফেরত দিতে চান। কিন্তু দীর্ঘদিনেও টাকা ফেরত না দিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। পরে গত বছরের জুলাই মাসে আদালতে মামলা করা হয়।

আদালতের নির্দেশে বগুড়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মামলাটি তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এরপর আদালত থেকে সমন পেয়ে ওসি আলমগীর হোসাইন আজ হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করেন। আদালত শুনানি শেষে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে পুলিশ প্রহরায় তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আদালত পুলিশের পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম।

বিষয়:

বগুড়া সদরবিএনপিগ্রেপ্তারঅভিযোগশাজাহানপুরচাঁদাবাজিবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নৌ-পুলিশপ্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

সালিসে চোর সাব্যস্ত করায় তরুণের আত্মহত্যা

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

‘ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত’

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বিমানের দোহা শারজাহ কুয়েত দাম্মাম ফ্লাইট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যের পিস্তল ছিনতাই

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

সম্পর্কিত

ঈদে গণপরিবহনে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না: সাইফুল আলম

ঈদে গণপরিবহনে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না: সাইফুল আলম

বেতন-বোনাসের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বেতন-বোনাসের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

রমজানের পর সারা দেশে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রমজানের পর সারা দেশে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু