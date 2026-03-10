Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিনিধি
রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় সেকান্দার আলী (৩২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ওই যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর স্বজনরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত সেকান্দারের ভাই আমির আলী জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার গাজীপুর গ্রামে। বাবার নাম আব্দুর রউফ। সেকান্দার স্ত্রী মাহফুজা ও তিন সন্তান নিয়ে রামপুরা ওলনবাজার এলাকায় থাকতেন। তিনি অটোরিকশা চালাতেন। শাহজাহানপুর ভাঙারি গলিতে সেকান্দারের দুটি অটোরিকশা আছে।

আমির আলী আরও জানান, সোমবার রাত ১১টার দিকে শান্তিবাগ ভাঙারি গলিতে মামুন ওরফে বুলেট মামুন, মামুনের শালা হান্নানসহ কয়েকজন সেকান্দারকে কুপিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর সেকান্দার মারা যান। ঘাতকেরা এলাকায় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। এর আগে কয়েকবার সেকেন্দার তাদের বাধা দিয়েছে। গতকাল মামুনসহ কয়েকজন সেকান্দারকে মারার জন্য খুঁজতে থাকে। আজ রাতে একা পেয়ে সেকান্দারের মাথা, গাল, হাতে কুপিয়ে জখম করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সেকান্দারের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। তাঁর মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।ঘটনাটি শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকুপিয়ে হত্যাঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমাদকঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানি তেলের ডিপোতে হামলার পর ইসরায়েলকে ‘হোয়াট দ্য ফা**’ বার্তা পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

১৫ বছর পর পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার চাকরি পুনর্বহাল

১৫ বছর পর পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার চাকরি পুনর্বহাল

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

ট্রাম্প বলুক আর না বলুক—ইরানকে মুক্ত করতে চায় কুর্দিরা

সম্পর্কিত

রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

রৌমারীতে সরকারি ওষুধ ও সরঞ্জাম পাচারের সময় হাসপাতালের স্টোরকিপার আটক

রৌমারীতে সরকারি ওষুধ ও সরঞ্জাম পাচারের সময় হাসপাতালের স্টোরকিপার আটক

নগরে যানজট বাড়াচ্ছে বহিরাগত অটোরিকশা

নগরে যানজট বাড়াচ্ছে বহিরাগত অটোরিকশা

সরকারি চাল কম পেয়ে হামলা, ডিলারকে শোকজ

সরকারি চাল কম পেয়ে হামলা, ডিলারকে শোকজ