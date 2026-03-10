রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

রাজধানীর শান্তিবাগে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় সেকান্দার আলী (৩২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ওই যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর স্বজনরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত সেকান্দারের ভাই আমির আলী জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার গাজীপুর গ্রামে। বাবার নাম আব্দুর রউফ। সেকান্দার স্ত্রী মাহফুজা ও তিন সন্তান নিয়ে রামপুরা ওলনবাজার এলাকায় থাকতেন। তিনি অটোরিকশা চালাতেন। শাহজাহানপুর ভাঙারি গলিতে সেকান্দারের দুটি অটোরিকশা আছে।
আমির আলী আরও জানান, সোমবার রাত ১১টার দিকে শান্তিবাগ ভাঙারি গলিতে মামুন ওরফে বুলেট মামুন, মামুনের শালা হান্নানসহ কয়েকজন সেকান্দারকে কুপিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে সেখান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর সেকান্দার মারা যান। ঘাতকেরা এলাকায় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। এর আগে কয়েকবার সেকেন্দার তাদের বাধা দিয়েছে। গতকাল মামুনসহ কয়েকজন সেকান্দারকে মারার জন্য খুঁজতে থাকে। আজ রাতে একা পেয়ে সেকান্দারের মাথা, গাল, হাতে কুপিয়ে জখম করে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সেকান্দারের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। তাঁর মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।ঘটনাটি শাহজাহানপুর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
