মহাসড়কে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ গ্রেপ্তার ১

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ উত্তরপাড়া গ্রামের এরশাদুল হক (৪২)।
হাইওয়ে পুলিশের বগুড়া জোনের অতিরিক্ত ডিআইজি শহিদ উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে মহাসড়কে ঢাকাগামী একটি ট্রাক থামিয়ে দুজন ছিনতাইকারী চালক ও হেলপারকে মারধর করে ছিনতাই করছে—এমন সংবাদ পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেখে ছিনতাইকারীর দল পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ও একটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়। ছিনতাইকারীদের মারধরে আহত ট্রাকচালক ও হেলপারকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।
ঘটনাটি ঘটে কুষ্টিয়া শহরতলির ১৮ নম্বর লাহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
জানা যায়, সকালে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না নেওয়ায় উত্তেজিত অভিভাবকেরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে নিজ উদ্যোগে পরীক্ষার আয়োজন করেন। প্রশ্ন বিতরণ, খাতা সংগ্রহ, শৃঙ্খলা রক্ষা সবকিছুই সামলান তাঁরা। একপর্যায়ে অভিভাবকদের তীব্র চাপ ও বিক্ষোভের মুখে প্রায় ১ ঘণ্টা পর বার্ষিক পরীক্ষা নিতে বাধ্য হন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের দাবি থাকতেই পারে, তবে পরীক্ষার সময় কর্মবিরতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন, ‘সন্তানদের সারা বছরের পরিশ্রমের মূল্যায়ন এ পরীক্ষা। আন্দোলনের কারণে তা নষ্ট হতে দিতে পারি না, তাই বাধ্য হয়েই পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল করিম বলেন, অভিভাবকদের তীব্র চাপ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনায় পরীক্ষা নিতে হয়েছে। পরীক্ষায় অভিভাবকেরাই সহযোগিতা করছেন বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান, ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে ‘দৃশ্যমান অগ্রগতি’ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কমপ্লিট শাটডাউন ও সর্বাত্মক কর্মবিরতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দ্রুত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে।
এ সময় রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়ার সিবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, রশিদরপাড়া এসএসবি ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, পূর্ব রাউজান কেবিআই ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৪ লাখ টাকা, ডাবুয়া কলমপতি কেবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ২ লাখ টাকাসহ মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজওয়ান-উল-ইসলাম।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাউজান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংছিং মারমা, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মোজাহিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, পরিদর্শক চন্দন বিশ্বাস, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর কাজী ইফতেকার উদ্দিনসহ র্যাব, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়ন বাহিনীর সদস্যরা।
পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বলেন, রাউজানে অবৈধ ৩২টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি চলমান রয়েছে।
পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালানো হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিজমি ও পাহাড়-টিলা কেটে ইটভাটায় মাটির জোগান এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীদের বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, রাত আনুমানিক ২টার দিকে গুমানী নদী দিয়ে একটি স্পিডবোটে করে ১২-১৫ জনের একটি ডাকাত দল অষ্টমনিষা বাজারে আসে। তারা বাজারে থাকা তিন নৈশপ্রহরীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর একে একে পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজারের আঁখি জুয়েলার্সের ২০ ভরি সোনা, ১৮০ ভরি রুপা ও নগদ ২০ হাজার টাকা; মা জুয়েলার্স থেকে ১১ ভরি সোনা, ৩০০ ভরি রুপা ও নগদ ৪০ হাজার টাকা; মধু জুয়েলার্সে পাঁচ ভরি সোনা, ৩ লাখ নগদ টাকা ও ২০০ ভরি রুপা; উত্তম জুয়েলার্সে ১২ ভরি সোনা, ১৫ লাখ টাকা ও ১০০ ভরি রুপা এবং মাতৃ জুয়েলার্সে আড়াই ভরি সোনা, ২৫ ভরি রুপা ও দেড় লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাত দল।
আঁখি জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী আত্তাব আলী জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে দোকানে এসে দেখেন, তাঁর দোকানে কিছু নেই। মা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী ইউসুফ আলী জানান, তিনি অনেক টাকা ঋণ করে দোকান করেছিলেন। বর্তমানে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন।
এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ভোরে ডাকাতি হওয়া দোকানগুলো ও এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ডিবি পুলিশ ঘটনাটির স্থান পরিদর্শন করে তদন্ত করবে বলেও জানান তিনি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ডাকাতির ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন টিম কাজ করছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) নানা সংকটের প্রতিবাদ এবং আশ্বাসের নামে ছাত্রদের সঙ্গে টালবাহানার প্রতিবাদে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমের কাছে প্রতীকী ‘মুলা’ পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. এ এফ এম বোরহান উদ্দিনের কাছে পাঁচ কেজি মুলা পৌঁছে দেন।
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এ সময় একান্ত সচিবের কাছে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে এগোচ্ছে—এভাবে চলতে পারে না। আমাদের শিক্ষার্থীরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অনশনে বসেছিল। ভিসি গিয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিন মাস হতে চলল, আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যূনতম কিছু পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাত্র খেলার মাঠ সংস্কারকাজের ছয় মাস হতে চলল, কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বালু পরে আছে, আমরা খেলাধুলা করতে পারি না।’
তাঁরা আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ছাত্র সংসদের নীতিমালা দুই মাসেও ইউজিসিতে পাঠাতে পারেনি প্রশাসন। মনে হয় না, ডিসেম্বরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে পারবে। ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ঘোষণা দিয়েছেন ১৪ ফেব্রুয়ারি। অথচ জাতীয় নির্বাচন হবে ৮ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারিরে মধ্যে। দেশের এই প্রেক্ষাপটে কী করে সম্ভব হবে সমাবর্তন করা। এটা কি একধরনের মুলা ঝোলানো নয়? আমরা সব ক্ষেত্রে দেখছি ভিসি একরকমের মুলা ঝোলাচ্ছে। এরই প্রতিবাদস্বরূপ ভিসির দপ্তরে এই মুলা দিয়ে গেলাম।’
জানতে চাইলে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন ববি শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘বর্তমান ভিসির কাছে যেসব দাবি তাঁরা তুলেছেন, সেগুলোই বাস্তবায়ন হয়নি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন, সমাবর্তন, খেলার মাঠ সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন—এসবই তাঁর কেবল মুলা ঝোলানো প্রতিশ্রুতি। তাই পাঁচ কেজি মুলা ভিসির দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আমরাও তাঁর কাছে মুলা ঝুলিয়ে দিয়ে আসলাম।’
এ বিষয়ে জানতে উপাচার্যের একান্ত সচিব ড. এ এফ এম বোরহান উদ্দিনকে ফোন দেওয়া হলে তিনি লাইন কেটে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. রাহাত হোসাইন ফয়সালও ফোন ধরেননি।
