Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় বকুল হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি 
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়নের শিকদারেরচর এলাকায় গৃহবধূ বকুল বেগমকে হত্যার ঘটনায় তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড, দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আরও একজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ সময় আজাদ নামের এক আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। ‎

আজ রোববার (২৪ মে) দুপুরে চরফ্যাশন চৌকি আদালতে এ রায় দেন ভোলার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. শওকত হোসাইন। ‎

‎আদালত ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর রাতে দুলারহাট থানাধীন মুজিবনগর ইউনিয়নের শিকদারেরচর ৯ নম্বর ওয়ার্ডে বাসার সামনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় গৃহবধূ বকুল বেগমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়। এ সময় তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা তাঁর বড় বোন মুকুল বেগমও হামলার শিকার হন।

এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা করা হয়। দীর্ঘ তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত এ মামলার রায় দেন। ‎

‎চরফ্যাশন আদালতের অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট হযরত আলী হিরন জানান, ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায়বিচার পেয়েছে। এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

