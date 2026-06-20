Ajker Patrika
ভোলা

ভোলার মেঘনায় ধরা পড়ল ৩ কেজি ওজনের ইলিশ

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ০০: ৩৬
ভোলার মেঘনায় ধরা পড়ল ৩ কেজি ওজনের ইলিশ

ভোলার মনপুরা উপজেলায় মেঘনা নদীতে জেলের জালে বিশাল আকৃতির একটি রাজা ইলিশ ধরা পড়েছে। ইলিশটির ওজন প্রায় তিন কেজি। ৯ হাজার টাকায় নিলামে মাছটি বিক্রি করা হয়।

শনিবার (২০ জুন) সকালে উপজেলার মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ মৎস্যঘাটে আমানত উল্যাহ আলমগীরের আড়তে মাছটি বিক্রি করা হয়।

আড়তের ব্যবস্থাপক নাহিদ জানান, কামাল মাঝিসহ তাঁর সঙ্গে থাকা জেলেরা মেঘনায় মাছ শিকার করছিলেন। এ সময় জালে রাজা ইলিশটি ধরা পড়ে। মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উজ্জ্বল বণিক জানান, বৃষ্টিপাত বাড়লে আরও বড় আকারের ইলিশ ধরা পড়বে।

মৎস্য ঘাটের ব্যাপারী আইয়ুব পাটোয়ারী জানান, মাছটি আমানত উল্যাহ আলমগীরের মৎস্য আড়তের বাক্সে নিলামে তোলা হয়। পরে সর্বোচ্চ দাম ৯ হাজার টাকায় মাছটি ক্রয় করেন মৎস্য ব্যবসায়ী জোবায়ের হাসান রাজিব চৌধুরী।

তিনি জানান, ঢাকার পাইকারি আড়তে বড় সাইজের ইলিশের চাহিদা বেশি। তাই, তিনি ঢাকার পাইকারি আড়তে এর চেয়ে বেশি দামে মাছটি বিক্রি করতে পারবেন বলে আশাবাদী।

এ ব্যাপারে মনপুরা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উজ্জ্বল বনিক জানান, প্রতিবছর ইলিশ প্রজনন মৌসুম সফল হওয়ায় জেলের জালে বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়েছে। সামনে বর্ষায় বৃষ্টিপাত বাড়লে আরও বড় সাইজের ইলিশ ধরা পড়বে বলেও আশা করা যাচ্ছে।

বিষয়:

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