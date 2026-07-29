এনসিপি নেতাদের গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ

হবিগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়িবহরে হামলার প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে দলটির জেলা শাখা। আজ বুধবার বিকেলে ভোলা প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এনসিপির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা কর্মীরা অংশ নেন।
দেশে সব রাজনৈতিক দলের নিরাপদ ও অবাধ রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে সমাবেশে বক্তারা বলেন, হবিগঞ্জে এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর গাড়িবহরে হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংসতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান।
সমাবেশে বক্তব্য দেন- এনসিপির জেলা আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ড. এবিএম নুরুল হক, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মাকসুদুর রহমান, যুগ্ম সদস্যসচিব ইয়াসির আরাফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুল্লাহ আতিক, আল আমিন মামুন, যুগ্ম সদস্যসচিব সজিব চন্দ্র শংকর, যুব শক্তির জেলা শাখার সদস্যসচিব জাবেদ মাহমুদ ফিরোজ এবং যুব শক্তি সদর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক আতিউর রহমান।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার কামাইছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বুধবার রাত ৮টার দিকে অভিযোগ দাখিল করা হয় বলে জানানো হয়েছে।১০ মিনিট আগে
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