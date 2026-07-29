বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবির অভিযানে ২০ হাজার পিস ইয়াবা বড়িসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন (৩৪ বিজিবি)-এর চাকঢালা বিওপির একটি টহল দল এ অভিযান চালায়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজারের রামু উপজেলার তেচ্ছিপুল এলাকার বাসিন্দা মো. নুরুল হাশেম (৩৫) এবং ফতেহখারকুল এলাকার বাসিন্দা মো. হাসান আলী (২০)।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর ইউনিয়নের সীমান্ত পিলার-৪৪ থেকে প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাকঢালা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাইক্ষ্যংছড়িগামী একটি সিএনজি তল্লাশি করা হয়। এ সময় সিএনজিতে থাকা ২০ হাজার পিস ইয়াবা বড়িসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করে বিজিবি। অভিযানকালে একটি সিএনজি, দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম জানান, উদ্ধার করা ইয়াবা, জব্দ করা মালামাল এবং আটক দুজনকে থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান।
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