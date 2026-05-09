হাসপাতালে ৩ মাসের অসুস্থ শিশুকে ফেলে উধাও নারী

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিন মাস বয়সী এক অসুস্থ মেয়েশিশুকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন অজ্ঞাতনামা এক নারী। ওই শিশুকে বর্তমানে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ শনিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিশুটির পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে এক নারী অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। শিশুটিকে হাসপাতালের মেঝেতে অন্য এক রোগীর পাশে শুইয়ে রেখে তিনি কোনো এক সময় চলে যান। পরে শিশুটিকে কাঁদতে দেখে অন্য রোগী ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি টের পায়। এরপর হাসপাতালজুড়ে খোঁজাখুঁজি করেও ওই নারীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
ঘটনার পর হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা শিশুটিকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। বর্তমানে শিশুটির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স আল মামুন বলেন, শিশুটির খিঁচুনি হচ্ছে। তার কোনো স্বজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খবর পেয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মামুন হোসেইন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুমানা আফরোজ হাসপাতালে গিয়ে শিশুটির খোঁজখবর নেন।
সমাজসেবা কর্মকর্তা মামুন হোসেইন বলেন, শিশুটির সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুমানা আফরোজ বলেন, ‘শিশুটির খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়েছি। তার চিকিৎসা চলছে। সমাজসেবা কর্মকর্তাকে শিশুটির দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিশুটির পরিবারের সন্ধানেও কাজ চলছে।’
গত বুধবার হলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর সময় বাড়ার সঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই বমি, পাতলা পায়খানা ও পেটব্যথার সমস্যায় ভুগছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসকেরা হলে গিয়ে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন...৫ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়নের তিল্লা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে একটি পারিবারিক কবরস্থানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে কবরস্থানের সীমানাঘেরা জালের বেড়া, সাইনবোর্ড ও গাছপালা নষ্ট করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।৯ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ডোবার পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৪০) ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বিভিন্ন প্রাণী মরদেহটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে।১১ মিনিট আগে
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষাসফরে গিয়ে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ঘটনা অনুসন্ধান (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং) কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ শনিবার (৯ মে) দুপুরে ডিন্স কমিটির আহ্বায়ক ইমরান খানকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের...২৮ মিনিট আগে