Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযান: অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ৪ ডাকাত আটক

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযান: অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ৪ ডাকাত আটক
প্রতীকী ছবি

ভোলায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ডাকাত ফিরোজ জামাদার ও তাঁর তিন সহযোগীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আজ রোববার (১২ জুলাই) বিকেলে ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ধনিয়ার বালিয়াকান্দিসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়েছে।

আজ রাতে কোস্ট গার্ড ভোলা দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ভোলা সদর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের মৃত সাইদুল হকের ছেলে মো. কামাল (৩০), দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের কাজীরহাট গ্রামের কালু কাজীর ছেলে মো. ফয়সাল (২৫), একই এলাকার জাহাঙ্গীর কাজীর ছেলে মো. ইব্রাহিম (২৫) এবং ওই উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নের দলিলখায়ের হাট এলাকার ওবায়দুল হকের ছেলে মো. ফিরোজ জামাদার (৫৫)।

কোস্ট গার্ড জানায়, ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ধনিয়ার বালিয়াকান্দিসংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে স্থানীয় লোকজন কুখ্যাত ডাকাত ফিরোজ জামাদার ও তাঁর তিন সহযোগীকে আটক করেন এবং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কোস্ট গার্ডকে অবহিত করেন।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, আজ বেলা ৩টার দিকে কোস্ট গার্ড বেইস ভোলা ওই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ, তিনটি দেশীয় অস্ত্র ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি কাঠের বোট জব্দ করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় কুখ্যাত ডাকাত ফিরোজ জামাদার ও তাঁর তিন সহযোগীকে আটক করা হয়।

কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, উদ্ধার করা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও আটক ডাকাতদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

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