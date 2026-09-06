Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় ইয়াবাসহ ২ যুবক গ্রেপ্তার

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় ইয়াবাসহ ২ যুবক গ্রেপ্তার

ভোলার দৌলতখান উপজেলায় ১৫ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পর আজ রোববার তাঁদের ভোলার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে মো. রাহাত হোসেন (২২) ও একই এলাকার শাহজাহানের ছেলে মো. হাসান (৩০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম । তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। পরে গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের পর রোববার ভোলার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

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