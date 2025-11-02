Ajker Patrika
যারা জুলাই সনদ চায় না, তারা দেশটাকে কোন দিকে নিতে চাচ্ছে, তা মানুষ বুঝতে পেরেছে: হাসনাত আবদুল্লাহ

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৯
ভোলা জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম মিলনায়তনে এনসিপির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলা জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম মিলনায়তনে এনসিপির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচন অবশ্যই ফেব্রুয়ারিতে হওয়া উচিত এবং অবশ্যই হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনকে তারাই পিছিয়ে দিতে চায়, যারা এ সরকারের সঙ্গে জুলাই সনদের একটা মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চায়। এ সরকারের নির্বাচনের যেমন একটা ম্যান্ডেট রয়েছে, এই সরকারের জুলাই সনদের একটা ম্যান্ডেট রয়েছে, এ সরকারের সংস্কারের একটি ম্যান্ডেট রয়েছে। গণভোট হচ্ছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যারা আগে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন, এখন তারাই বলছে—সনদে যা ছিল, তা আর নেই। তারাই এখন বলছে, জুলাই সনদ দরকার নেই। যারা জুলাই সনদ চায় না, তারা আসলে দেশটাকে কোনদিকে নিতে চাচ্ছে, তা মানুষ বুঝতে পেরেছে।’

আজ রোববার সকালে ভোলা জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক পার্টির ভোলা জেলা সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘এখন নাকি চুপ্পুর কাছ থেকে জুলাই সার্টিফিকেট নিতে হবে—যার আমলে ২ হাজার মানুষ শহীদ হয়েছে, শত শত মানুষ আহত হয়েছে। সেই হাসিনার সময়কার চুপ্পুর কাছ থেকে যদি আমাদের জুলাই সার্টিফিকেট নিতে হয়, তবে আমাদের নদীতে ডুবে মরে যাওয়াই ভালো। একজন শহীদ পরিবার কিংবা আহত কেউ চুপ্পুর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে রাজি হবে না।’ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এনসিপির নেতা বলেন, ‘দ্রুত জুলাই সনদের আদেশ দিন। জনগণ এখন তার বাস্তবায়ন দেখতে চায়।’

হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘আমাদের জোট হবে জুলাই ’২৪-পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কারে বিশ্বাসী, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে আস্থাশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে নিয়ে। তারাই দেশের পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখবে।’

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। সভায় এনসিপির ভোলা জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মেহেদী হাসান শরীফের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন এনসিপির বরিশাল বিভাগীয় সম্পাদক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) ডা. মাহমুদা আলম মিতু। সভায় আরও বক্তব্য দেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আরিফুর রহমান তুহিন, কেন্দ্রীয় সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) আব্দুল্লাহ আল মামুন ফয়সাল, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মেসবাহ কামাল, কেন্দ্রীয় সদস্য রফিকুল ইসলাম কনক, আবু সাঈদ মুসা প্রমুখ।

