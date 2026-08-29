Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

ডিলারেরা যথাযথ সার বিতরণ না করায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
ডিলারেরা যথাযথ সার বিতরণ না করায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়সহ সারা দেশে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ ও মজুত রয়েছে জানিয়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, কৃষকের কাছে সঠিকভাবে সার পৌঁছাতে সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ডিলারদের একটি অংশ যথাযথভাবে সার বিতরণ না করায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুরে পঞ্চগড় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রশাসন ও পঞ্চগড় জেলার সব নিবন্ধিত রাসায়নিক সার ডিলারদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন ফরহাদ হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র কৃষকদের দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে সার সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সার বিতরণব্যবস্থার সংকট কাটাতে শূন্য পদে নতুন ডিলার এবং ইউনিয়নভিত্তিক ডিলারশিপ নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, পঞ্চগড়ে প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে চা-চাষ হওয়ায় বাড়তি সারের প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি জেলায় আলু চাষও বেশি হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত সার সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

পঞ্চগড়সংকটপানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীরংপুর বিভাগকৃষক
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