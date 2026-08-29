চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ১৪ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুরে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ১৪ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন মুরাদপুরে মিছিলটি বের করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা আওয়ামী যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা-কর্মী। তাঁরা হলেন—কামরুল হাসান (৩৬), হুমায়ুন কবির (৩৫), ইমরান হোসেন (৩৪), নাজমুস সালেহীন নাঈম (২৩), এমরান হোসেন (২৬), তানিম হাসান (২৪), মেহেদী হাসান শুভ (২১), ফরহাদ উল্ল্যাহ (১৯), আরাফাত (২০), ইফাত রহমান (১৯), পারভেজ (২৫), হায়দার (১৯), নয়ন হোসেন ইমন (১৭) ও আব্দুল্লাহ আরমান (১৭)।
পাঁচলাইশ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অমিতাভ দত্ত বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পাঁচলাইশ থানায় করা একটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নগরের মুরাদপুর ১ নম্বর রেলগেট থেকে মুরাদপুর মোড় পর্যন্ত ঝটিকা মিছিল বের করেন। মিছিলটি প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়। পরে মুরাদপুর মোড়ের আগে মিছিল শেষ করে অংশগ্রহণকারীরা দৌড়ে পালিয়ে যান।
এর আগে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনেও পৃথক একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
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